На Украине признали ситуацию под Артемовском катастрофической NYT: ситуация в Артемовске столь катастрофическая, что ВСУ шлют туда только добровольцев

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала катастрофической, сообщает The New York Times. По данным газеты, сейчас командиры ВСУ отправляют туда только добровольцев.

Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев, — говорится в публикации.

Один из военных заявил, что «если вы входите в Бахмут, то должны знать, что вы можете не выбраться оттуда». По словам его сослуживца, находиться в Артемовске сейчас — «это безумие», поскольку обстрелы никогда не прекращаются.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале видеообращение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он заявил о близящемся взятии Артемовска под контроль силами ЧВК «Вагнер». По его словам, бойцам осталось занять около 20 зданий.

11 мая сообщалось, что бойцы «Вагнера» в течение суток продвинулись в Артемовске на 220 метров. До этого боец ЧВК заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.