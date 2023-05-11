До полного взятия Артемовска остались считанные метры Боец «Вагнера»: Артемовск почти взят, до въезда в город осталось 742 метра

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Город Артемовск практически взят под контроль российских сил, сообщил РИА Новости боец группы «Вагнер». По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.

По состоянию на 11 мая российские силы зачистили квартал вблизи Учебно-научного профессионально-педагогического института и подошли вплотную к последнему укрепленному району украинских военных в Артемовске.

Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, <...> то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего, — подчеркнул боец.

Он добавил, что украинским войскам пришлось отступить за улицу Чайковского, где они пытаются выстроить линию обороны. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил со ссылкой на украинских военных, что в Артемовске был уничтожен замкомандира группы 8-го полка Сил специальных операций Украины Дмитрий Крамар. По информации канала, военный был убит 6 мая. Крамар служил в рядах элитного спецназа Украины с 2018 года.