Песков заявил, что Артемовск будет взят Песков: Артемовск будет взят, несмотря на сосредоточение в нем большой группировки ВСУ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу ATV, что Артемовск будет взят. Он добавил, что в городе сосредоточена большая группировка ВСУ и идут тяжелые наступательные действия.

В Артемовске ведутся очень тяжелые наступательные действия. Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка Вооруженных сил Украины. Есть также иностранное оружие, иностранное резервное оружие и так далее, поэтому дискуссия вокруг этой темы довольно эмоциональная, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в будущем город будет удерживаться ВС РФ. Как будет выстроена тактика и стратегия — это прерогатива военных, добавил представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил со ссылкой на украинских военных, что в Артемовске был уничтожен замкомандира группы 8-го полка Сил специальных операций Украины Дмитрий Крамар. По информации канала, военный был убит 6 мая. Крамар служил в рядах элитного спецназа Украины с 2018 года.