На Украине заявили о гибели замкомандира группы элитного спецназа ВСУ «РВ»: в Артемовске уничтожен замкомандира группы элитного спецназа Украины

Фото: Социальные сети

Дмитрий Крамар

В Артемовске (переименован в Бахмут) был уничтожен заместитель командира группы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины Дмитрий Крамар, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» со ссылкой на украинских военных. Подразделение считается лучшим формированием такого рода.

Уточняется, что военный был убит 6 мая, обстоятельства гибели не сообщаются. Крамар служил в рядах элитного спецназа Украины с 2018 года.

2 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, который рассказал о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. По словам связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя, Танцюра находился в бронеавтомобиле, следующем в Артемовск.

Позднее спикер ВСУ Денис Зеленский опроверг гибель Танцюры. Пригожин в ответ на это заявил, что российские силы продолжат работать дальше.

Также сообшалось, что 4 мая был убит командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало. Украинский военный мог погибнуть 24 марта вместе со своей бронетехникой.