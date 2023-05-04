Стало известно о гибели командира роты 93-й бригады ВСУ в Артемовске «РВ»: в Артемовске был убит командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Немашкало

Фото: Социальные сети

Александр Немашкало

В боях за Артемовск (Бахмут) был убит командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». По их данным, украинский военный мог погибнуть 24 марта вместе со своей бронетехникой.

В Бахмуте уничтожен командир роты 93-й бригады «Холодный Яр» Александр «Севен» Немашкало. Офицер 1-й механизированной роты 93-й ОМБр ликвидирован в боях за город, видимо вместе со своей бронетехникой, — говорится в сообщении военкоров.

По их данным, военнослужащие из бригады «Холодный Яр» несут большие потери в Артемовске.

2 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, который рассказал о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. По словам связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя, Танцюра находился в бронеавтомобиле, следующем в Артемовск.

Позднее спикер ВСУ Денис Зеленский опроверг гибель Танцюры. Пригожин в ответ на это заявил, что российские силы продолжат работать дальше.