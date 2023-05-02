Пригожин сообщил о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Пригожин сообщил о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Танцюры

Фото: t.me/concordgroup_official

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, который рассказал о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. По словам связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя, Танцюра находился в бронеавтомобиле, следующем в Артемовск.

Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию, — заявил Пригожин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки около 290 украинских военных и наемников погибли в результате ударов Вооруженных сил России на Донецком направлении в зоне СВО. Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях погибли около 495 украинских военных, а также были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, танк, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и шесть беспилотников.

2 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил украинских военных на Артемовском направлении. Он добавил, что вместе с командирами обсудил новые решения по обороне региона со стороны Украины.