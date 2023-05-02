Пригожин ответил на опровержение гибели командующего теробороной ВСУ Пригожин ответил на опровержение гибели командующего теробороной ВСУ словами «будем работать дальше»

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот ответил на опровержение собственного сообщения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры в Артемовске. Бизнесмен заявил, что российские силы будут работать дальше.

Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше, — заявил Пригожин.

О возможной ликвидации Танцюры ранее сообщила пресс-служба «Конкорда» со ссылкой на самого Пригожина. Тот заявил, что командующий силами теробороны ВСУ находился в бронеавтомобиле, следующем в Артемовск.

29 апреля Пригожин заявил в интервью журналисту Семену Пегову, что силы ЧВК «Вагнер» могут покинуть Артемовск. Он пояснил, что этот вариант рассматривается в связи с острой нехваткой боеприпасов. По словам бизнесмена, он направил обращение и просьбу о помощи в Минобороны России. Пригожин считает, что следует как можно скорее принять решение о целесообразности нахождения ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

2 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил украинских военных на Артемовском направлении. Он добавил, что вместе с командирами обсудил новые решения по обороне региона со стороны Украины.