Пригожин рассказал о продвижениях «Группы Вагнера» в Артемовске Пригожин сообщил, что бойцы «Группы Вагнера» продвинулись еще на 220 метров в Артемовске

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина о том, что бойцы частной военной компании «Вагнер» 11 мая продвинулись в Артемовске на 220 метров. По его словам, под контролем ВСУ в этом городе остается площадь 2,18 квадратных километра.

Подразделения «Вагнера» двигаются в гнезде Артемовска в западном направлении. Максимальное продвижение составило 220 метров, занято 68,5 тысячи квадратных метров, за контролем противника — 2,18 квадратных километра, — утверждает Пригожин.

Артемовск расположен на севере от большого города Горловка и служит важным транспортным узлом для поддержки украинских военных формирований в Донбассе. Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что слова Пригожина о боях в Артемовске политические, а не военно-технического характера. Сюда же, по его словам, относятся и подсчеты километров до полного контроля над городом.