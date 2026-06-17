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17 июня 2026 в 13:44

Директор ИКСА РАН объяснил, чем схожи интересы России и Юго-Восточной Азии

Директор ИКСА РАН Бабаев: многополярность отвечает интересам России и АСЕАН

Кирилл Бабаев Кирилл Бабаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Формирование многополярного мира отвечает интересам как России, так и интересам стран Юго-Восточной Азии, заявил NEWS.ru директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев. Он подчеркнул, что присутствие сразу девяти руководителей стран АСЕАН на саммите говорит о том, что Москва успешно выстраивает свое стратегическое сотрудничество.

То, что сегодня мы находимся на полях саммита, который собрал 9 из 11 руководителей стран АСЕАН, а может быть будет и 10, — это уже свидетельствует о том, что Россия успешно выстраивает свое стратегическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии и планирует на долгосрочной основе развивать эти отношения и в экономической, и в политической, и в гуманитарной сфере. Мы видим, что страны АСЕАН сами тянутся к России по многим причинам, одной из которых является то, что наши страны объединены общими принципами будущего мироустройства. И это мироустройство, многополярный мир — это то, что отвечает сегодня интересам как России, так и объединению стран Юго-Восточной Азии, — рассказал Бабаев.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. По его словам, местные власти осознают высокий статус мероприятия и возложенную на них государственную задачу по представлению лица страны. Региональный оперативный штаб совместно с федеральным центром утвердил графики прибытия делегаций и схемы их расселения.

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