Путин назвал число россиян, посетивших курорты стран Юго-Восточной Азии

Число российских граждан, посетивших курорты стран Юго-Восточной Азии, выросло на 37% в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе выступления по итогам саммита РФ — АСЕАН в Казани российский лидер также добавил, что и Москва рада зарубежным гостям и тому интересу, который они проявляют к РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%. Примерно на столько же выросло и число туристов из региона в нашу страну — на 34%, — сказал Путин.

Ранее президент призвал переходить на национальные валюты в финансовых расчетах со странами АСЕАН и устранять оставшиеся торговые барьеры. По его словам, для этого есть все возможности.

До этого советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, когда формируются новые макроэкономические зоны.