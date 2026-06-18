«Хорошие возможности»: Путин призвал ломать торговые барьеры в АСЕАН Путин призвал переходить на нацвалюты в торговле России со странами АСЕАН

Президент России Владимир Путин в рамках саммита АСЕАН в Казани призвал переходить на национальные валюты в финансовых расчетах со странами организации. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для этого есть все возможности.

Важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять оставшиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что на саммите в Казани был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов. Документ содержит конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах.

До этого советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, когда формируются новые макроэкономические зоны.