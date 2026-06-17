Известного футболиста обвинили в расизме из-за шутки о японцах Экс-футболиста Ван дер Варта обвинили в расизме из-за шутки о японцах

Бывшего полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта обвинили в расизме из-за шутки во время матча против Японии, сообщает «Чемпионат». При разборе эпизода со вторым голом в ворота голландцев экс-футболист отметил, что все японские игроки похожи друг на друга. Матч завершился со счетом 2:2.

Они (японские игроки), конечно, похожи друг на друга, возможно, [Микки] ван де Вен так и подумал, — заявил ван дер Варт.

Сразу после этого он добавил, что это была шутка. В соцсетях высказывание футболиста расценили как дискриминационное. Сборная Японии выступает в группе F, где помимо Нидерландов также играют команды Швеции и Туниса.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче против Алжира и сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь у обоих по 16 забитых мячей. Встреча прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:0. Аргентина является действующим чемпионом мира.