Герпетолог дал советы, как уберечь себя при встрече со змеей

Герпетолог дал советы, как уберечь себя при встрече со змеей Герпетолог Ермолов призвал сохранять дистанцию при встрече со змеей

При встрече со змеей важно сохранять дистанцию и спокойствие, посоветовал в беседе с Авторадио герпетолог Ян Ермолов. Любые попытки взаимодействия с животным могут спровоцировать агрессию у него.

В случае встречи со змеей где-нибудь в лесополосе — лучшая рекомендация — не пытаться контактировать с ней. Лучше использовать резиновые сапоги, ну и плюс носить мешковатые штаны. Если укус все-таки произошел, то стоит помнить, что змеи умеют яд дозировать. Нередки так называемые «холостые» или «сухие» укусы без яда, когда цель животного просто напугать, — рассказал Ермолов.

Эксперт также предупредил, что при укусе запрещено накладывать жгут, прижигать место укуса или делать надрезы на ране — это может лишь усугубить травму. Пораженную конечность следует обездвижить и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов заявил, что при укусе гадюки нужно принять антигистаминный препарат и поехать в больницу. Он подчеркнул, что нельзя перетягивать укушенную конечность жгутом, так как это может вызвать некроз тканей.