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17 июня 2026 в 13:44

Герпетолог дал советы, как уберечь себя при встрече со змеей

Герпетолог Ермолов призвал сохранять дистанцию при встрече со змеей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При встрече со змеей важно сохранять дистанцию и спокойствие, посоветовал в беседе с Авторадио герпетолог Ян Ермолов. Любые попытки взаимодействия с животным могут спровоцировать агрессию у него.

В случае встречи со змеей где-нибудь в лесополосе — лучшая рекомендация — не пытаться контактировать с ней. Лучше использовать резиновые сапоги, ну и плюс носить мешковатые штаны. Если укус все-таки произошел, то стоит помнить, что змеи умеют яд дозировать. Нередки так называемые «холостые» или «сухие» укусы без яда, когда цель животного просто напугать, — рассказал Ермолов.

Эксперт также предупредил, что при укусе запрещено накладывать жгут, прижигать место укуса или делать надрезы на ране — это может лишь усугубить травму. Пораженную конечность следует обездвижить и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов заявил, что при укусе гадюки нужно принять антигистаминный препарат и поехать в больницу. Он подчеркнул, что нельзя перетягивать укушенную конечность жгутом, так как это может вызвать некроз тканей.

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