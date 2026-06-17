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17 июня 2026 в 13:22

Ихтиолог объяснил, как правильно готовить смертельно ядовитую фугу

Ихтиолог Кузищин: рыбу фугу безопасно употреблять после термической обработки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Смертельно ядовитую рыбу фугу безопасно употреблять только после термической обработки, заявил 360.ru профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. Он отметил, что сами по себе эти животные не опасны для человека. При этом в их мышцах и внутренних органах содержится особый яд — тетродотоксин.

Тетродоксин обладает сильнейшими ядовитыми свойствами по отношению к теплокровным организмам. Поэтому при неумелом употреблении в пищу фугу количество смертельных случаев может быть 7 из 10. Это очень высокий показатель смертности, — отметил Кузищин.

Ученый добавил, что фугу — сборное название группы рыб, родственников морских ежей. Эти животные способны сильно надуваться для отпугивания хищников.

Ранее океанолог Анатолий Таврический заявил, что появление ядовитой рыбы фугу во Владивостоке и на острове Русский связано с антропогенным фактором. По его словам, речь идет не о массовом нашествии, а о единичных экземплярах. Их миграция вызвана техногенными изменениями среды.

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