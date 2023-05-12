Пригожин рассказал, сколько осталось до взятия Артемовска Пригожин: в Артемовске осталось занять около 20 зданий

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале видеообращение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он заявил о близящемся взятии Артемовска под контроль силами ЧВК «Вагнер». По его словам, бойцам осталось занять около 20 зданий.

Мы дальше продолжаем штурмовать гнездо в Бахмуте (Артемовске. — NEWS.ru). Сегодня за ночь мы заняли еще одно здание, с утра заняли несколько следующих подъездов. Нам осталось около 20 зданий, и Бахмут будет полностью взят, — сказал Пригожин.

При этом он отметил, что взятие города «не дает ничего» из-за сложной ситуации на флангах. Пригожин посоветовал Минобороны РФ выстраивать новые линии обороны.

Ранее Пригожин пригласил главу Минобороны Сергея Шойгу в Артемовск. В опубликованном документе сказано, что прибытие министра необходимо для того, чтобы он самостоятельно оценил сложившуюся в населенном пункте обстановку.

11 мая сообщалось, что бойцы «Вагнера» в течение суток продвинулись в Артемовске на 220 метров. До этого боец ЧВК заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.