Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи обороны Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Подразделения Воздушно-десантных войск в результате наступления заняли более выгодный рубеж обороны Артемовска, сообщили в Министерстве обороны России. Согласно информации ведомства, Вооруженные силы РФ также отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, а штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска.

В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью зачистили «гнездо» ВСУ в Артемовске. В нем говорится, что украинские военные контролируют последний дом в городе. Всего за день российским силам удалось продвинуться еще на 200 метров. Согласно публикации, под контролем противника в Артемовске находится 1,46 квадратных километра.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 16 мая российские военные нанесли удары по пунктам дислокации бойцов ВСУ. Также под ударом оказались места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Он уточнил, что все назначенные объекты были поражены.