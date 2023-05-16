«Гнездо зачищено»: Пригожин о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске Пригожин заявил, что под контролем ВСУ в Артемовске остается последний дом

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью зачистили «гнездо» ВСУ в Артемовске. Он добавил, что украинские военные контролируют последний дом в городе. Всего за день российским силам удалось продвинуться еще на 200 метров.

Под контролем противника всего в Артемовске находится 1,46 квадратных километра. Гнездо полностью зачищено. Под контролем противника остается последний дом, — сказал Пригожин.

Старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин рассказал, что Вооруженным силам России потребуется еще около недели, чтобы взять Артемовск под свой контроль. Он отметил, что продолжаются бои за оставшиеся полтора квадратных километра города, которые контролируют ВСУ.

Боевые действия ведутся в районе Клещеевки, где ВС РФ смогли взять под контроль высоту. В районе Красного украинская армия пытается прорваться. Также ВСУ пытаются нанести удар по флангам ВС РФ в районе Хромово.