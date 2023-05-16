Политолог предсказал сроки освобождения Артемовска ВС России Политолог Матюшин: освобождение Артемовска ВС России завершится в течение недели

Фото: МО РФ

На освобождение Артемовска Вооруженными силами России в рамках специальной военной операции на Украине потребуется еще около недели, считает политолог старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что семь дней потребуется при условии, если ситуация с продвижение российских штурмовых групп не изменится.

Если учесть общую динамику продвижения наших штурмовых групп, да, это от 200 до 250 м в сутки, если не изменится ситуация с темпом наступления и с подвозом боеприпасов, то через семь дней можно будет сказать, что Артемовск наш, — отметил эксперт.

Политолог рассказал, что бои за оставшиеся полтора километра города, которые находятся под контролем ВСУ, продолжаются. Боевые действия ведутся в районе Клещеевки, где ВС РФ смогли взять под контроль высоту, за которую сейчас идут ожесточенные бои. В районе Красного украинская армия пытается прорваться. Также ВСУ пытаются нанести удар по флангам ВС РФ в районе Хромово.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала в Telegram-канале видеообращение бизнесмена Евгения Пригожина. Он заявил о близящемся взятии Артемовска под контроль силами ЧВК «Вагнер». По его словам, бойцам осталось занять около 20 зданий.