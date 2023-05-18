В Минске выразили готовность стать площадкой для переговоров по Украине Глава Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о готовности Минска стать площадкой для переговоров по Украине

Фото: Виктор Толочко/Global Look Press

Александр Вольфович

Минск готов стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, которые приводит ТАСС, одной из самых главных проблем на европейском континенте является вооруженное столкновение, которое следует остановить.

Минская площадка для обсуждения всех острых проблемных вопросов готова. Самая главная проблема, наверное, сегодня на Европейском континенте это остановить войну на территории Украины, — сказал Вольфович.

Политик указал на то, президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно призывает к переговорам. По мнению властей, в Минске стороны смогут найти компромисс и остановить кровопролитие.

Ранее Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит без участия России. По информации издания, лидеры G7 могут обсудить его предложение во время трехдневной встречи в Хиросиме.