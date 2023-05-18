Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без России FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без России, просьбу обсудит G7

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит без участия России, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По информации газеты, лидеры G7 могут обсудить его предложение во время трехдневной встречи в Хиросиме.

Украинцы запросили, и я ожидаю, что G7 обсудит это, — заявил источник газеты.

По его словам, предлагаемое мероприятие будет направлено на продвижение мирного плана Зеленского, состоящего из 10 пунктов.

О своем видении для возобновления мира на Украине Зеленский рассказал в ноябре прошлого года. Его план содержит следующие пункты: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Саммит G7 пройдет 18–21 мая. Япония в 2023 году предcедательствует в «Группе семи». Помимо стран G7 на саммит также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Оcтровов Кука, Союза Коморских Островов и Южнoй Кореи.