Зеленский озвучил десять шагов по установлению мира на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. По словам Зеленского, его предложения смогут гарантировать мир в стране.

Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите «Группы двадцати», я представил предложения таких решений — конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами, — написал Зеленский.

Предложения президента Украина состоит из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Зеленский в видеообращении на саммите G20 заявил, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к минским договоренностям исключено. Кроме этого, по словам Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать потолок цен на российские энергетические ресурсы.