«Кинжал» уничтожил пять ЗРК Patriot в Киеве: новости СВО на утро 18 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах украинской столицы. По словам градоначальника, в Дарницком районе упали обломки ракеты, что привело к пожару в гаражном кооперативе. Также обломки ракет упали в Деснянском районе столицы.

Российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве, рассказал CNN со ссылкой на американского военного чиновника. По его словам, атаки Воздушно-космических сил РФ становятся все более масштабными. Военный чиновник уверен, что российские ВКС пытаются подавить и сбить с толку украинские системы противовоздушной обороны.

Мощные взрывы под Киевом во время ракетных ударов указывают на то, что силы РФ уничтожили очень важные цели ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, что подобное оказалось возможно благодаря качественной работе российской разведки. Он добавил, что почти все ракетные удары пришлись по складам боеприпасов и пунктам нахождения вновь поступившего западного оружия — Storm Shadow и Patriot.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В ночь на 18 мая взрывы звучали также в украинском Хмельницком и в Житомирской области. Также сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Винницкой области. По всей Украине действовала воздушная тревога.

Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе вечером 17 мая. Telegram-канал SHOT сообщил, что, предположительно, в результате ударов были поражены склады с оружием. По информации Telegram-канала Readovka, прилеты в Одессе пришлись по целям в Затоке, Котовском и Красноселках. В Затоке и Котовском располагаются склады с боеприпасами, а в Красноселках ранее базировался центр подготовки иностранных наемников.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные на Купянском направлении уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и минометный расчет. Около населенных пунктов Берестовое и Кисловка взорван склад с боеприпасами, рассказал он. Он добавил, что также на Купянском направлении с воздуха были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады.

Американский журнал Military Watch Magazine заявил, что российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине. Автор публикации ссылается на видео, появившееся 16 мая в западных соцсетях, на котором показано, как танк ведет огонь по позициям ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танки Т-14 «Армата»

Украинские пилоты не получают разрешения на обучение управлению истребителями F-16, которые принадлежат европейским странам, сообщил New York Times. Без одобрения США украинские летчики смогут только получать технические и тактические уроки по пилотированию истребителей. В Белом доме не хотят передавать Украине свои F-16. Отчасти это объясняется тем, что придется серьезно увеличить военный бюджет. Кроме того, на истребителе установлены засекреченные системы, и даже союзникам надо получать разрешение на то, чтобы просто обсуждать эти технологии с партнерами из третьих стран.

Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Киеву истребителей F-16 другими странами, рассказало издание Politico. Источник издания в Пентагоне усомнился, что США запретят кому бы то ни было делать это, однако указал на то, что подобных решений в мире пока не принималось. При этом в Киеве рассчитывают, что смогут получить от Запада до 50 истребителей F-16.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение Белого дома не поставлять Украине истребители F-16 не изменилось. Так он на брифинге ответил на соответствующий вопрос на фоне смягчения в Европе отношения к возможности таких поставок.

Вооруженные силы России 16 мая поразили ракетами «Кинжал» в Киеве пять американских пусковых установок ЗРК Patriot, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что также была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что уничтожение российскими военными зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве оказало негативное влияние на украинскую пропаганду. По его словам, также можно говорить о понесенных США имиджевых издержках.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что уничтожение ВС РФ американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине. По его мнению, это отразится на получении ВСУ новейших высокоточных систем, потому что Украина их «ежедневно теряет». Он считает, что для НАТО существует угроза потери технологий.

Фото: Shutterstock Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot

В Артемовске ликвидирован отряд белорусских наемников из батальона «Волат», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Наемники участвовали в боестолкновениях на стороне Вооруженных сил Украины, но были разгромлены при попытке прорвать фронт на флангах.

Бойцы группы «Вагнер» практически зачистили западные кварталы Артемовска, рассказал корреспондент РИА Новости с места событий. Журналисту получилось подойти к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо, расположенного на пересечении улиц Чайковского и Юбилейной. В Минобороны России информацию не комментировали. Журналист отметил, что под контролем ВСУ после зачистки укрепрайона Гнездо остается микрорайон Новый и частный сектор западнее улицы Чайковского.

Украинская хакерская группировка «Берегиня» опубликовала секретный план обороны Артемовска. По информации взломщиков, он был разработан в декабре 2021 года. В «Берегине» указали на то, что населенный пункт был «обречен» вместе с его жителями из-за того, что в нем планировали вести боевые действия.

Заявления о «неуязвимости» отдельных видов артиллерии, которыми располагают Вооруженные силы Украины (ВСУ), не соответствуют действительности, заявил представитель силовых ведомств ДНР, комментируя соответствующую публикацию журнала Forbes. По его словам, в ней изложен «бред чистой воды». Собеседник агентства подчеркнул, что сравнительно меньшие потери отдельных видов вооружений можно объяснить тактикой их применения, а не уровнем мобильности и защищенности.

Читайте также:

Польша тайком призвала к миру на Украине: новости СВО на вечер 17 мая