В ДНР назвали бредом сообщения о наличии у Киева неуязвимой артиллерии

Фото: Spc. Robert Faison/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявления о «неуязвимости» отдельных видов артиллерии, которыми располагают Вооруженные силы Украины (ВСУ), не соответствуют действительности, заявил представитель силовых ведомств ДНР, комментируя соответствующую публикацию журнала Forbes. По его словам, которые приводит ТАСС, в ней изложен «бред чистой воды».

Издание утверждало, что практически не имеют потерь на Украине самоходные гаубицы и артиллерия меньшего калибра.

Во-первых, если мы говорим об артиллерии «меньшего калибра», то вообще не понятно, что имеется в виду, — сказал собеседник агентства.

По его данным, советские орудия калибра 122 мм, которые были у ВСУ, «уничтожены почти полностью». Поставленные Западом орудия калибра 105 мм очень уязвимы на поле боя, считает представитель силовых структур ДНР. Что касается орудий калибра 30 и меньше миллиметров, то у них рекордная статистика потерь, добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что сравнительно меньшие потери отдельных видов вооружений можно объяснить тактикой их применения, а не уровнем мобильности и защищенности.

Ранее сообщалось, что передача Украине израильской системы ПРО «Железный купол» не будет иметь даже символического смысла. Об этом заявил военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post. По его мнению, украинская территория значительно больше израильской и для закрытия всего неба Киеву потребуется столько систем, сколько нет в природе, а одна-две не спасут ситуацию.