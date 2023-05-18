В Израиле объяснили, почему Украина останется без «Железного купола» JPost: передавать Украине систему ПРО «Железный купол» не имеет смысла

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Противоракетная система «Железный купол»

Передача Украине израильской системы ПРО «Железный купол» не будет иметь даже символического смысла, заявил военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post. По его мнению, украинская территория значительно больше израильской и для закрытия всего неба Киеву потребуется столько систем, сколько нет в природе, а одна-две не спасут ситуацию.

Один или два «Железных купола» из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения, — считает эксперт.

По мнению военного аналитика, другим аргументом бесполезности «Железного купола» для Украины является то, что у России ракеты более совершенные, чем у Палестины. Он напомнил, что это признавали и некоторые официальные лица с Украины. Тем самым, инструмент защиты становится очень ограниченным, отметил эксперт.

Даже если Вашингтон заставят Израиль передать Киеву тактические системы ПРО, повлиять на ход боевых действий они не способны, заключил автор публикации.

Ранее военный историк и директор Музея войск ПВО России полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что если США снабдят ВСУ противоракетной системой «Железный купол», то не с целью защитить Украину, а с целью сделать выводы о работе комплекса в современных боевых условиях. Он рассказал, что закрыть от ракет крупные города «Купол» не сможет.