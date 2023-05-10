Военный эксперт объяснил, зачем США нужен «Железный купол» на Украине Военный историк Кнутов объяснил желание США дать ВСУ «Железный купол» испытательными целями

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Противоракетная система «Железный купол»

Если США снабдят ВСУ противоракетной системой «Железный купол», то не с целью защитить Украину, а с целью сделать выводы о работе комплекса в современных боевых условиях, считает военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «ПолитРоссией» он рассказал об особенностях и уязвимостях «купола».

Ранее глава Командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США Дэниел Карблер заявил о готовности передать Украине одну батарею системы ПРО «Железный купол».

Как рассказал Юрий Кнутов, комплекс эффективно прикрывает территорию примерно в 10 кв км, а потому способен защитить лишь какой-то один военный объект. Закрыть от ракет крупные города, например Киев, «купол» не в состоянии. Кроме того, ряд технических особенностей делают систему уязвимой.

При массированных атаках эффективность резко снижается. Есть один большой недостаток — низкая мобильность, система практически стационарна. В условиях боев на Украине это позволяет быстро систему уничтожить, — пояснил эксперт.

Отдельным неприятным моментом он назвал вопрос цены, когда стоимость одной ракеты-перехватчика «Тамир» доходит до 150 тысяч долларов. По словам полковника, это делает работу комплекса «стрельбой золотыми пулями по воронам», так как цена боеприпасов, от которых «купол» призван защищать, на порядок ниже.

Кнутов объяснил намерение Вашингтон передать «Железный купол» украинской армии желанием не защитить Украину от ракетных прилетов, а оценить работу комплекса в современных боевых условиях, и, сделав соответствующие выводы, модернизировать систему в интересах армий США и Израиля.

По словам эксперта, уничтожить «Железный купол» на Украине Россия могла бы как минимум пятью способами, в том числе управляемыми противорадиолокационными ракетами Х-31П, с помощью самолетов РЭБ, либо комплексов «Искандер», способных поразить пункт управления «куполом», РСЗО «Торнадо» с дальностью действия ракет 120 км или с помощью планирующих управляемых авиабомб большой дальности.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что ВСУ не смогли сбить российскую маневрирующую гиперзвуковую ракету «Кинжал», поскольку за несколько месяцев не освоили предоставленные им Пентагоном ЗРК Patriot.