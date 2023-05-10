Военэксперт назвал обязательное условие для перехвата ракеты «Кинжал» Военэксперт Леонков: у США нет гиперзвуковых ракет, чтобы научить ВСУ сбивать «Кинжалы»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Запуск ракеты «Кинжал» на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий»

ВСУ не могли сбить российскую маневрирующую гиперзвуковую ракету, поскольку украинский экипаж не мог за несколько месяцев освоить предоставленные им со стороны Пентагона ЗРК Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что у США нет гиперзвуковых ракет, чтобы за короткое время научить ВСУ сбивать российские «Кинжалы».

Чтобы сбивать маневрирующие гиперзвуковые ракеты, нужно на чем-то тренировать экипажи. У США ведь даже мишеней гиперзвуковых нет. А тут мы должны поверить, что обученный за несколько месяцев украинский экипаж сбил «Кинжал». Также они сами признают, что у них остаются сложности с перехватом гиперзвуковых ракет, — заявил Леонков.

Военный эксперт назвал сообщения о сбитом «Кинжале» «дешевым пиаром». Он отмечал, что Patriot ранее слабо срабатывал даже в отношении старых ракет «Скад» в Ираке, а усовершенствованные модели комплекса вряд ли предоставили бы из США Украине, опасаясь, что российские войска смогут заполучить эту технику и выяснить секретные данные о ней.

О том, что ВСУ сбили ракету «Кинжал» 9 мая заявил руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Украинский министр обороны Алексей Резников подтверждал, что вооруженные силы Украины сбили гиперзвуковую ракету.