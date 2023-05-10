Военэксперт усмотрел дешевый пиар американской ПВО в утке про «Кинжал» Эксперт Леонков: США используют утку про перехват «Кинжала» для пиара своей системы ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Полет крылатой ракеты «Кинжал»

США используют украинскую утку про перехват российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» для пиара своей системы ПВО Patriot, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Вашингтон с ее помощью стремится убедить весь мир, что Patriot способен сбивать подобные цели.

Я думаю, тут дело в том, что у США трещит по швам очередная программа по обновлению ПВО и ПРО. В которой одним из ключевых элементов как раз и является обновленный Patriot. И если вдруг выяснится, что Patriot не может работать по гиперзвуковым целям, то понятно, что у тех, кто потратил деньги на обновление, сразу появится достаточно много вопросов о целесообразности подобного приобретения. А тут как раз украинцы подкинули такую утку. И американцы за нее ухватились, — сказал эксперт.

Леонков добавил, что реальными успехами Patriot в перехвате гиперзвуковых ракет похвастаться не может, поэтому США и прибегают к дешевому пиару.

Накануне представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом деталей он не уточнил, порекомендовав журналистам обратиться к украинской стороне.