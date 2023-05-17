Танк «Армата» впервые вступил в бой в зоне СВО MWM: танк «Армата» впервые принял участие в боях в зоне СВО на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Танк «Армата»

Американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине. Автор публикации ссылается на видео, появившееся 16 мая в западных соцсетях, на котором показано, как танк ведет огонь по позициям ВСУ.

В публикации подчеркивается, что отличительной чертой «Арматы» является исключительная живучесть, а снаряды бронемашины могут поразить любую наземную технику ВСУ.

Необитаемая башня позволяет разместить весь экипаж в отдельном, хорошо защищенном отсеке. Неуязвимости способствует и лобовая броня толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит», — говорится в статье.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что новейший танк Т-14 «Армата» имеет преимущество перед западными Abrams, Leopard и Challenger в том числе благодаря особенностям принципиально новой конструкции, которая защищает экипаж от попадания снарядов. Кроме того, у «Арматы» гораздо выше проходимость, отметил эксперт.

По мнению Липового, Т-14 ранее направили в зону СВО для обкатки в условиях реальных боевых действий.