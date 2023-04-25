Герой России рассказал, чем танк «Армата» превосходит Abrams и Leopard Генерал Липовой назвал конструкцию и проходимость «Арматы» преимуществом перед Abrams и Leopard

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-14 «Армата»

Новейший российский танк Т-14 «Армата» имеет преимущество перед западными Abrams, Leopard и Challenger в том числе благодаря особенностям принципиально новой конструкции, которая защищает экипаж от попадания снарядов, сообщил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Кроме того, у «Арматы» гораздо выше проходимость, отметил эксперт.

Преимущество Т-14 над западными танками, — американскими Abrams, немецкими Leopard и британскими Challenger, — в принципиально новой конструкции. В иностранных машинах экипаж равномерно размещен внутри корпуса, а у Т-14 — только в бронекапсуле, башня необитаема, что повышает живучесть экипажа при попадании противотанковых средств, — сообщил Липовой.

Также выгодным отличием Т-14 от западных боевых машин является то, что российский танк легче, добавил генерал. По его словам, это повышает проходимость танка на поле боя, особенно в болотистой местности.

Ранее российские войска начали применять танки «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в рамках спецоперации на Украине. При этом ВС РФ пока не используют танки для штурмов. По мнению Липового, Т-14 направили в зону СВО для обкатки в условиях реальных боевых действий.