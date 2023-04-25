Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне СВО РИА Новости: ВС РФ начали применять танки Т-14 «Армата» для огня по позициям ВСУ в СВО

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Вооруженные силы РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям бойцов ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается при этом, что бронетехнику не используют в прямых штурмовых действиях. По информации агентства танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экипажи Т-14 начали проходить боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса с конца прошлого года.

Ранее замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал американские танки Abrams и немецкие Leopard бесполезными на поле боя без защиты и артиллерийской поддержки. Он напомнил, что Leopard уже показали свою несостоятельность в Сирии, когда турецкая армия теряла по 10 таких танков ежедневно.

Ранее в Ростехе заявили, что эффективным оружием против Leopard 2 могут стать российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а также 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» и современные танки Т-90М «Прорыв». Там отметили, что у Leopard, в отличие от российских танков, нет динамической защиты и поэтому им нечего противопоставить ракетам «Вихрь» и «Атака», с помощью которых российская авиация успешно уничтожает бронетехнику ВСУ.