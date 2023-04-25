Герой России назвал причину появления танка «Армата» в зоне СВО Герой России Липовой: танки «Армата» могут «обкатывать» в СВО для поиска преимуществ и недостатков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата»

Новейшие российские танки Т-14 «Армата» появились в зоне СВО на Украине для обкатки в условиях реальных боевых действий, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой. Эксперт отметил, что по результатам опытной эксплуатации конструкторы определят преимущества и недостатки проекта.

Скорее всего, идет опытная эксплуатация, обкатка в реальных боевых действиях. Сам по себе Т-14 «Армата» представляет собой семейство конструктивно новой военной техники, где экипаж не размещается в башне, как в моделях предыдущих поколений, она необитаема. Выявят сильные и слабые стороны: первые усилят, вторые устранят. А стрельба с закрытых позиций, я так понимаю, это поддержка войск, и это тоже боевая задача, — подчеркнул Липовой.

Ранее ВС РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям бойцов ВСУ. Отмечается, что бронетехнику не используют в прямых штурмовых действиях, при этом Т-14 получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. Также известно, что экипажи Т-14 начали проходить боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса с конца прошлого года.