Хакеры опубликовали секретный украинский план обороны Артемовска Украинская хакерская группа «Берегиня» опубликовала секретный план ВСУ по обороне Артемовска

Фото: РИА Новости

Многоэтажки в западной части Артёмовска

Украинская хакерская группировка «Берегиня» опубликовала в своем Telegram-канале секретный план обороны Артемовска. По информации взломщиков, он был разработан в декабре 2021 года.

По данным хакеров, два года назад Артемовск рассматривался украинскими силами в качестве выгодного укрепрайона. В «Берегине» указали на то, что населенный пункт был «обречен» вместе с его жителями из-за того, что в нем планировали вести боевые действия.

В плане сказано, что, по задумке Киева, боевой порядок создавался в один эшелон, базирующийся в системе отдельных опорных пунктов в наиболее прочных зданиях, имеющих выгодное тактическое расположение, в частности на перекрестках, площадях, у выходов к мостам и вдоль основных магистральных улиц.

В «Берегине» подчеркнули, что все произошло так, как описывалось в плане, поэтому Артемовск оказался уничтожен, ведь при отступлении здания взрывались, а каждый дом был превращен в опорный пункт. Хакеры уточнили, что такой тактике ВСУ обучили иностранные инструкторы.

Ранее New York Times сообщила, что украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала катастрофической. По информации газеты, в настоящее время командиры ВСУ отправляют туда только добровольцев.