Военный эксперт назвал уничтожение ЗРК Patriot в Киеве подрывом имиджа США Военный эксперт Леонков: уничтожение ЗРК Patriot в Киеве подрывает имидж США

Фото: IMAGO/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уничтожение российскими военными зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве оказало негативное влияние на украинскую пропаганду. По его словам, которые приводят «Известия», также можно говорить о понесенных США имиджевых издержках.

Против Украины сыграла и история уничтожения зенитного комплекса Patriot в Киеве. Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев, — цитирует издание Леонкова.

Он добавил, что западные страны поставляли Киеву боеприпасы и военную технику, рассчитывая возместить их более современным вооружением США. Однако в итоге компенсация со стороны Белого дома если и будет, то значительно скромнее.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что уничтожение ВС РФ американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине. По его мнению, это отразится на получении ВСУ новейших высокоточных систем, потому что Украина их «ежедневно теряет». Гагин считает, что для НАТО существует угроза потери технологий.