Советник Пушилина назвал последствия уничтожения Patriot для Украины Гагин: уничтожение Patriot в Киеве ставит под вопрос поставки нового оружия Украине

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

ЗРК Patriot

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что уничтожение ВС РФ американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине. По его мнению, это отразится на получении ВСУ новейших высокоточных систем, потому что Украина их «ежедневно теряет».

Это выявило некоторые минусы в работе самой системы Patriot, то есть насколько она боеспособна. Она была уничтожена достаточно несложно, и я так думаю, что наши ВКС смогут повторить этот успех. Это, скорее всего, скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины, — отметил Гагин.

Он считает, что для НАТО существует угроза потери технологий. По словам Гагина, Вооруженные силы РФ способны захватить подобные вооружения целиком.

Это уже влечет за собой возможности потери технологий. И как раз этот вопрос для стран НАТО будет очень важен, — считает Гагин.

По сообщению Минобороны РФ, ударами ракетами «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что поражение ракетой «Кинжал» зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине еще раз показывает преимущество гиперзвука. Аналитик усомнился в том, что Patriot в принципе может сбить «Кинжал». По его словам, ракетный комплекс неуязвим для таких ЗРК.