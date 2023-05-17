Польша тайком призвала к миру на Украине: новости СВО на вечер 17 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Автобус, сгоревший в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка

17 мая Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях было ликвидировано порядка 735 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожены гаубица L-119 британского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также шесть бронетранспортеров, один танк, семь боевых бронированных машин, четыре бронеавтомобиля и 15 автомобилей. Средствами ПВО были перехвачены девять снарядов HIMARS, сбиты 19 БПЛА.

В ночь на 17 мая ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Цели удара были достигнуты, заявили в Минобороны РФ.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска уничтожили оборонный завод «Зоря — Машпроект» в Ингульском районе Николаевской области. На предприятии выпускались газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния». По данным канала, ВС России нанесли удар ракетами «Калибр». Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

Подразделения ВДВ в результате наступательных действий заняли более выгодный рубеж обороны Артемовска. В районах Красного и Богдановки в ДНР армия России отразила семь атак ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ. В районе Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром». На острове Великом ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ. В районе Преображенки в Запорожской области российские военные ударили по пункту управления 44-й артбригады украинских войск.

Telegram-канал SHOT сообщил, что под Калугой упал и взорвался беспилотник. По данным канала, БПЛА рухнул на трассу А-108 «Московское большое кольцо» в районе деревни Тарутино примерно в 100 километрах от Москвы. По словам очевидцев, после падения дрона раздалось два взрыва. По информации Telegram-канала Baza, обломки летательного аппарата раскидало в разные стороны. Предположительно, беспилотник мог быть сбит средствами ПВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из танка. По информации канала, боевую машину подогнали к приграничному украинскому селу Бударки, после чего был открыт огонь в сторону Белгородской области. По данным Mash, были обстреляны южные окраины хутора Старого Волоконовского района. Всего украинские войска выпустили 12 снарядов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

РИА Новости сообщило со ссылкой на источник об уничтожении американского ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал», выпущенной с российского МиГ-31К. По словам собеседника агентства, удар по зенитному ракетному комплексу был нанесен из воздушной засады. Минобороны сообщало о поражении Patriot «Кинжалом» в сводке за 16 мая.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что удар по ЗРК Patriot ракетой «Кинжал» еще раз показывает преимущество гиперзвука. Аналитик усомнился в том, что Patriot в принципе может сбить российскую гиперзвуковую ракету.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал новую статью о том, что группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. По данным источников Херша, мирную инициативу Варшавы поддержали Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, как воспринимать данные журналиста США. По словам представителя Кремля, потоки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину только увеличиваются.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что украинский кризис завершится тем, что США бросят киевское руководство, когда оно перестанет быть нужным. При этом министр отметил, что страны Запада продолжают нагнетать ситуацию и «повышать ставки», о чем свидетельствуют недавние поставки дальнобойных ракет на Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза взаимодействовать с представителями «другой» России и Белоруссии, имея в виду оппозицию. По мнению лидера Германии, Совет Европы должен поддержать перспективу мирного будущего.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за шутку о Зеленском. Поводом послужил эфир, в котором ведущие сравнили недавнее зарубежное турне украинского лидера с гастролями цирка. Омельченко упрекнул журналистов в отсутствии эмпатии и ответственности.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу уже неделю находится в Артемовске. Минобороны не комментировало эту информацию.

Украинские военные сообщили, что ситуация в Артемовске стала катастрофической, пишет The New York Times. По данным издания, сейчас командиры ВСУ отправляют в этот район только добровольцев. Один из военнослужащих заявил, что при заходе в Артемовск каждый боец должен понимать, что он может уже не вернуться оттуда.

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