Mash: ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины впервые обстреляли российскую территорию из танка. По информации канала, боевую машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью, после чего из танка был открыт огонь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash пишет, что удар был нанесен по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. По информации канала, всего ВСУ выпустили 12 снарядов. В результате атаки никто не пострадал, в населенном пункте разрушений нет.

Канал отмечает, что ранее украинские силы не подгоняли танки так близко к государственной границе, поскольку опасались ударов противотанковых ракет ВС РФ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 17 мая украинский дрон сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино. По информации канала, для атаки применялись артиллерийские мины. SHOT сообщил, что в результате обстрела начался пожар, который оперативно потушили. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.