SHOT: украинский дрон атаковал пропускной пункт в Шебекино

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью украинский дрон сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино. По его информации, в результате атаки начался пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал пишет, что инцидент произошел около полуночи. Как сообщает SHOT, атака была совершена, предположительно, минометными минами.

По информации канала, в результате сброса боеприпасов загорелось административное здание пограничного пункта. SHOT уточнил, что возгорание оперативно потушили, в результате ЧП никто не пострадал.

SHOT ранее сообщал, что пограничники приземлили разведывательный дрон ВСУ в районе города Шебекино Белгородской области. По информации канала, служащие выстрелили в беспилотник из электронного ружья, после чего тот упал. Пострадавших нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого SHOT сообщил, что украинские военные сбросили фосфорные бомбы в села Старый Хутор и Нижние Мельницы Белгородской области. По информации канала, всего было запущено не менее 12 боеприпасов, обстрел мог вестись из РСЗО «Град». Минобороны России эту информацию не комментировало.