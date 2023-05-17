Шольц призвал налаживать мосты с «другой Россией» Шольц: страны Европы должны поддерживать отношения с российской и белорусской оппозицией

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны Евросоюз должны поддерживать отношения с представителями российской и белорусской оппозиции. По его словам, которые приводит издание Express, Совет Европы должен поддержать перспективу мирного будущего.

Мы, как Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси — и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран, — заявил Шольц.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киев ведет работу с российскими оппозиционерами. По его словам, они выступают в качестве источников информации, их имена глава ГУР не назвал.

16 мая стало известно, что ЦРУ создало Telegram-канал на русском языке для связи с гражданами РФ, которые «чувствуют необходимость сотрудничать с управлением». По информации телеканала CNN, ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике и высшем руководстве РФ. На канале публикуются видео с призывом помочь американской разведке.