Глава разведки Украины сотрудничает с российской оппозицией Глава ГУР Минобороны Украины Буданов сообщил, что Киев работает с российской оппозицией

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Исландия», что Киев ведет работу с российскими оппозиционерами. По его словам, они выступают в качестве источников информации.

С некоторыми деятелями (российской оппозиции. — NEWS.ru) мы ведем работу. Это же понятно абсолютно, — сказал Буданов.

При этом глава ГУР не раскрыл имена информаторов.

Ранее Буданов заявил, что киевские власти причастны к убийствам россиян. По его словам, «достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».

Буданов ранее заявил, что Киeв продолжит нападать на русских по всему миру. Он отметил, что украинцы убивали и будут убивать русских.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление ГУР Минобороны Украины о готовности убивать россиян чудовищно. По его словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.