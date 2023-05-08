В разведке Украины пообещали убивать русских по всему миру Глава ГУР Украины Буданов: Киев убивал и будет убивать русских по всему миру

Фото: Defenceu/twitter.com

Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев продолжит по всему миру нападать на русских. Убивали их и будем убивать, сказал он в беседе с Yahoo News.

Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины, — подчеркнул Буданов.

Так он ответил на сообщение журналиста о том, что американская разведка признала киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина.

Издание The Washington Post сообщило, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля, ровно спустя год после начала спецоперации. Такой приказ одному из офицеров ГУР отдал Кирилл Буданов.

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова. Он обвиняется в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи сотрудникам ФСИН.