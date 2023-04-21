Главу военной разведки Украины заочно арестовали в России Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова по обвинению в терроризме

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Кирилл Буданов

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает РИА Новости. Он обвиняется в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает агентство.

Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи сотрудникам ФСИН. В настоящее время глава украинской разведки объявлен в международный розыск.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя слова о Буданова о неслучайности пожаров в России, заявил, что главу ГУР следует считать террористом, Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления нельзя оставлять без ответа и Буданова необходимо наказать. П

Депутат при этом добавил, что не всем высказываниям главы украинской разведки следует доверять. По мнению Новикова, Буданов может имитировать своими заявлениями бурную деятельность, чтобы доказать своим заказчикам полезность.