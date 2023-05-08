В Кремле отреагировали на призыв Киева «убивать русских» Песков: заявление Буданова о готовности убивать россиян подтверждает, что Киев организует теракты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян чудовищно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.

Это действительно чудовищное заявление. Это заявление и сказанное господином Будановым является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности. И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму, — сказал Песков.

Буданов ранее заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру.

Убивали их и будем убивать, — сказал он, отвечая на слова журналиста о том, что американская разведка признала киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля, спустя год после начала спецоперации. Такой приказ одному из офицеров ГУР отдал Буданов.

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Он обвиняется в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи сотрудникам ФСИН.

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла ранее при взрыве автомобиля. Взрыв произошел в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. Машину моментально охватило пламя, она вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.