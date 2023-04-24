WP: Украина планировала нанести удары по Москве в годовщину СВО

Фото: Министерства обороны Украины

Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля, ровно спустя год после начала специальной военной операции, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы. По информации газеты, председатель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отдал приказ одному из офицеров «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля».

Утверждается, что 22 февраля вышел доклад ЦРУ, согласно которому ГУР Украины «согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары» по Москве.

Кирилл Буданов, глава управления военной разведки страны, <...> поручил одному из своих офицеров приготовиться нанести массовые удары 24 февраля <...> всем, что есть у Главного управления разведки, — говорится в сообщении.

Ранее Буданов заявил, что Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. При этом он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».

Издание Wall Street Journal сообщило, что украинские войска не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать для сохранения поддержки Запада. По оценке журналистов, у Украины нет выбора, поскольку если ВСУ не вырвутся из тупика, то киевским властям придется столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам.

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что Украине доступны три варианта действий в рамках возможного весеннего контрнаступления. Первым из них является масштабная атака, в которой будут задействованы «все силы и ресурсы». ВСУ также может разделить свои силы для одновременного наступления на юге и востоке. Третий вариант, по мнению Райана, подразумевает проведение ряда менее масштабных атак, не скоординированных между собой