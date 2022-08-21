Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье Дочь философа Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье — что известно

Фото: Социальные сети

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Ей было 30 лет. Информацию подтвердил ТАСС знакомый погибшей, глава общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов.

Да, очень тяжёлое событие, я знал Дарью лично, — сказал Краснов.

Трагедия произошла вечером 20 августа, когда Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция». По пути она повернула на Можайское шоссе, возле населённого пункта Большие Вязёмы её автомобиль взорвался. Пламя охватило весь автомобиль.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля погиб на месте.

Сам Александр Дугин также присутствовал на фестивале. Они с дочерью должны были ехать в одной машине, но перед выездом философ пересел в другое авто.

Первыми о происшествии сообщили Telegram-каналы Baza, Mash, 112.

По данным Mash, Дугина передвигалась на автомобиле Land Cruiser Prado. Взрыв произошёл возле посёлка Большие Вязёмы. Водитель погиб на месте.

Baza уточнила, что взрыв произошёл около 22 часов вечера 20 августа. Основная версия произошедшего — покушение на убийство.

112 рассказал, что обломки от автомобиля разбросало по всей дороге. Сначала была версия, что в машине взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной версией является взрыв самодельного взрывного устройства.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело погибшей водительницы джипа было невозможно идентифицировать на месте, поскольку оно полностью сгорело.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал виновников смерти дочери известного философа Александра Дугина Дарьи. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дарью Дугину «настоящей русской девушкой».

Писатель Захар Прилепин в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «дал добро» на убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Он добавил, что взрыв автомобиля Дугиной похож на те, что Киев устраивал в Донбассе. Он напомнил про убийство бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.