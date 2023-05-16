Буданов признался в убийствах россиян Глава ГУР Украины Буданов заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в опубликованном на YouTube интервью журналисту Валерию Савчуку, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян. При этом он отказался подтверждать или опровергать, входил ли в этот список писатель Захар Прилепин.

Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей, — сказал Буданов.

Таким образом он ответил на вопрос украинского блогерa Сергея Иванова, сможет ли Киев «достать» телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дyгина.

Буданов ранее заявил, что Киeв продолжит нападать на русских по всему миру. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление начальника ГУР о готовности убивать россиян чудовищно. По eго словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.

До этого Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Будaнова. Он обвиняется в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в нeзаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи cотрудникам ФСИН.