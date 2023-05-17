Появились кадры с места падения беспилотника под Калугой SHOT опубликовал видео с места падения беспилотника под Калугой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места падения беспилотного летательного аппарата под Калугой. Очевидцы сняли ряды машин скорой помощи, пожарных и полиции, которые стоят вдоль обочины дороги с обеих сторон. Министерство обороны России информацию не комментировало.

По информации Telegram-канала Baza, обломки БПЛА, а также части грунта разлетелись по трассе.

Ранее SHOT сообщил, что беспилотник упал на 380-м километре трассы А-108 «Московское большое кольцо» — в районе деревни Тарутино примерно в 100 километрах от Москвы. По информации канала, при падении БПЛА произошли два взрыва. SHOT предполагает, что дрон мог быть сбит ПВО. По данным Telegram-канала Mash, взрыв cлышали в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и самой Калуге. Очевидцы рассказали каналу, что в их домах дрожали стекла.

До этого SHOT сообщил, что ночью украинский дрон сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт «Шебекино». По его информации, в результате атаки начался пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.