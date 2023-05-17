SHOT: беспилотник упал и взорвался под Калугой

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в Калужской области упал и взорвался беспилотник. По его информации, БПЛА рухнул на 380-м километре трассы А-108 «Московское большое кольцо» — в районе деревни Тарутино примерно в 100 километрах от Москвы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что при падении дрона было два взрыва — первый сильный, второй послабее. По информации канала, обломки раскидало в разные стороны, дрон мог быть сбит ПВО.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв cлышали в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и самой Калуге. Очевидцы рассказали каналу, что в их домах дрожали стекла.

Сейчас, по информации SHOT, на месте инцидента работают экстренные службы. Канал пишет, что на трассе обнаружили только часть обломков и сломанные ветки деревьев, точное место падения БПЛА не установлено.

Ранее SHOT сообщил, что ночью украинский дрон сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино. По его информации, в результате атаки начался пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.