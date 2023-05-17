В Кремле отреагировали на данные Херша о мирном плане Запада по Украине Песков: потоки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, как воспринимать данные американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа европейских стран тайно призывает Киев к прекращению украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что сейчас Россия наблюдает лишь увеличение поставок оружия и боеприпасов на Украину, передает РИА Новости.

Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста, мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем, — сказал Песков.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал новый материал, в котором утверждается, что группа европейских стран во главе с Польшей втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт, даже если для этого ему придется уйти в отставку. По данным журналиста-расследователя, в числе государств, поддержавших варшавскую инициативу, оказались Венгрия, Литва, Латвия и Эстония.

Кроме того, публицист сослался на данные источников в американской разведке, по словам которых, Зеленский «не шевелится» и начинает терять поддержку «соседей».

15 мая в канцелярии президента Польши заявили, что говорить о начале переговоров между Россией и Украиной преждевременно. В Варшаве подчеркнули, что Запад поставляет Киеву вооружения для контрнаступления и территориальных продвижений.