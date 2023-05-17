В Польше поделились планами на будущее Европы, Украины и России Польский политолог Корейба назвал ситуацию на Украине 300-летним шансом для изоляции России

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Ситуация вокруг Украины — это первый за последние 300 лет шанс изменить геополитику Восточной Европы и отношения стран региона с Россией, заявил польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН. По его словам, Варшава надеется «вернуть Украину в Европу».

Никто не думает про компромисс, когда Украина с каждым днем становится сильнее. Такого шанса изменить отношения региона с Россией не было за последние 300 лет. Это самый большой шанс изменить геополитику Восточной Европы, вернуть Украину в Европу, — считает Корейба.

Он опроверг заявления американского журналиста Сеймура Херша о том, что Украина теряет поддержку Запада и группа стран во главе с Польшей втайне призывает украинские власти начать мирные переговоры. По словам Корейбы, настроения на принуждение к миру нет, есть настроение на победу, которая включает в себя «полное восстановление территориальной целостности Украины», вступление ее в ЕС и НАТО, а в перспективе — полную изоляцию России в политическом, экономическом и культурном плане.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ряд европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт.