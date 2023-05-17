Евросоюз тайно призывает Зеленского остановить конфликт Херш: группа стран под руководством Польши тайно призывает Зеленского остановить конфликт

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ряд европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Украинский лидер начинает терять поддержку европейских стран, говорится в сообщении на сайте Херша. В число этих государств, как указывает журналист, входят прибалтийские и восточноевропейские страны, такие как Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Эту группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку, — написал он.

В начале февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, в которой высказал мнение, что американские водолазы заминировали «Северные потоки» летом прошлого года. Публицист добавил, что провести операцию на «Северных потоках» решил глава Белого дома Джо Байден по итогам многомесячной работы и секретных обсуждений со специалистами.

Ранее экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк заявила, что правительству США следует прекратить выделять деньги Киеву, чтобы завершить конфликт на Украине. По ее словам, президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского следует посадить за стол переговоров и принудить к миру.